Tic, tac. Las oficinas del Sevilla y del Chelsea van a tope. Monchi está apurando las horas para tratar de obligar al Chelsea a abonar los 80 millones de cláusula de Jules Koundé, pero este viernes ha saltado la sorpresa. Independientemente de hasta donde esté dispuesto a llegar el conjunto londinense en el aspecto económico, el internacional francés ha dado un paso al frente para declararse en rebeldía y negarse a viajar junto a sus compañeros para medirse al Elche.

Los de Tuchel ofertaron 50 kilos por Koundé, pero Monchi miró para otro lado. Después se intentó meter a Zouma en la operación, pero de nuevo no parece una opción para los de Lopetegui. Con este panorama, el Chelsea ha ideado el plan de vender a Zouma al West Ham y con ese dinero, subir la oferta por el sevillista. El problema ha saltado con unos posibles problemas en la rodilla del 'blue' que hasta ahora han evitado que se cierre el acuerdo.

Tiene sólo 22 años y contrato hasta 2024, pero su valor de mercado ronda los 60 millones y está creciendo de manera que el Sevilla no tiene ninguna prisa por venderlo. Hasta ahora. La postura del jugador es clara y ya tiene un acuerdo con el Chelsea para un contratazo hasta 2026 que no quiere dejar pasar. Para tensar aún más la cuerda, el galo ha decidido meter presión a los suyos y obligarles a mover ficha. Veremos qué pasa si termina el mercado y no sale, pero por el momento se ha mostrado dispuesto a forzar la máquina y negarse a jugar más con los andaluces.