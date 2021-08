Toda la precaución, calma e inactividad del mercado de fichajes veraniego ha saltado por los aires. Como si la pandemia no hubiera existido, los millones han emergido de forma inesperada para hacer saltar la banca. “No habrán grandes traspasos”, anunciaban los expertos acabada la temporada. Y así ha sido durante muchos meses, pero todo ha cambiado en la última semana permitida para la compra y venta de futbolistas. Messi, Mbappé, Haaland y Cristiano Ronaldo, cuatro primeras espadas del fútbol mundial, han agitado a lo bestia el mercado. El Barça atiende al Gran Bazar estival con las manos atadas y la caja vacía. Aunque la onda expansiva haya hecho temblar las paredes del Camp Nou.

Cristiano Ronaldo abre juego

De los grandes traspasos, el único que antes de cerrar esta edición es ya oficial es el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United. El portugués había despertado todo tipo de rumores tras no ser titular con la Juventus en el debut en la Serie A. Se le vinculó con el PSG, que busca recambio de garantías para Mbappé, al que da por perdido, pero también con el Manchester City. De hecho, el jugador no participó ayer en la sesión de entrenamiento con los de Turín y, al mediodía, su traspaso a los ‘citizens’ parecía estar cerrado. “Todo puede pasar”, dijo en rueda de prensa Pep Guardiola. Y así fue porque, según la prensa inglesa, una llamada de Alex Ferguson al futbolista le hizo cambiar de planes a última hora. El acuerdo con la Juventus fue pan comido: entre 25 y 30 millones de euros para el club y una ficha para el jugador de 20 millones anuales hasta el 30 de junio de 2023. Doce años después, Cristiano vuelve a Old Trafford.

Al contrario de lo que sucedió con Messi, esta operación alimenta las arcas de la Juventus, que deberá ahora mover ficha como si de fichas de dominó se tratara. Allegri ha pedido la cesión de Pjanic al club, pero el bosnio no es un sustituto natural del luso.

El traspaso del siglo

Mientras, en París dan por perdido a Mbappé, cuyo destino será el Bernabéu. Florentino Pérez, que hace pocas semanas aseguraba que el Real Madrid “está arruinado”, se gastará una cifra cercana a los 200 millones para firmar al delantero francés. Antes de hacerlo oficial, el PSG quiere atar al futbolista que debe coger el relevo de Kylian. Y no existe una figura que genere tanto consenso en ese sentido como Haaland.

Mino Raiola, su agente, se frota las manos viendo cómo el mercado ha explosionado gracias a los millones de Florentino y algunos de ellos pueden acabar en su bolsillo, el de su cliente y, obviamente, en los del Borussia Dortmund. Los alemanes no quieren vender a no ser que, como dijo su director deportivo, Michael Zorc, llegue “una oferta loca”. Si alguien puede convencer a los germanos, es el PSG, que invertiría en Erling un pellizco importante de lo cobrado por Mbappé. El BVB ya negocia.

El Barça, mero espectador

El papel del Barça, tras perder a Messi, en el mercado veraniego es el de secundario. No hay dinero para comprar y no hay ventas importantes. Solo queda esperar que el flujo monetario pase por el Camp Nou en forma de ofertas importantes por futbolistas como Coutinho o Griezmann. Solo queda esperar.