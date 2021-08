Ilaix Moriba sigue en el punto de mira del FC Barcelona y el Tottenham está muy atento a su situación. El club inglés quiere al jugador y ya se han reunido con él, pero el canterano tiene el deseo de ir al Leipzig, lo cual se ve complicado pues los alemanes no parecen dispuestos a pagar los 15 millones de euros que pide la entidad culé.

El centrocampista no se quiere quedar un año en la grada, cosa que sucederá si no sale traspasado, y por eso no descarta la opción del Tottenham e iniciar una nueva etapa en la Premier League. Los agentes del joven futbolista no aseguran que pueda tener el protagonismo deseado y un rol de titular en Londres.

Por tanto, se trata de una decisión deportiva. Ilaix apuesta por el Leipzig por dos motivos principales: porque le garantizan titularidad y porque jugaría la Champions League. Y mientras los alemanes se encuentran disputando la máxima competición europea, el Tottenham disputa la nueva Conference.

Mientras tanto, el Barça tiene un preacuerdo con el Tottenham de 15 millones fijos más variables por el canterano, pero el jugador apurará sus opciones de ir al Leipzig hasta el último segundo. En cuanto al club alemán solo ofrece 8 millones, cifra que desde Barcelona se considera excesivamente baja.