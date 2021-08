El principal objetivo del Betis en estas últimas horas de mercado es poder volver a contar con Dani Ceballos, aunque la operación no se antoja complicada y todo parece indicar que tendrá un final frenético. El centrocampista estaría encantado de volver y el Real Madrid le está buscando acomodo.

El problema del Betis no reside en la economía, ni con el jugador ni con el club blanco, sino con las fichas del equipo en Primera División. Ahora mismo en la oficinas verdiblancas se trabaja en la salida de William Carvalho y Joel Robles, que no cuentan para Pellegrini, y con la venta de alguno podrían hacer hueco a la llegada del canterano. Una operación a contra reloj complicada, pero no imposible.