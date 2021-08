"El Real Madrid C. F. y el Stade Rennais F. C. han acordado el traspaso del jugador Eduardo Camavinga, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2027". Con este escueto mensaje ha hecho oficial el conjunto blanco la contratación del prometedor centrocampista francés. No han trascendido las cifras oficiales, que podrían rondar los 30 millones de euros que solicitaba en origen el club galo. A sus 18 años, acumula 88 partidos con el Rennais y ha sido internacional absoluto con Francia en 3 ocasiones.

Eduardo Camavinga (Cabinda, Angola, 10/11/2002) es nuevo jugador del Real Madrid. El internacional francés se incorpora a nuestro club procedente del Stade Rennais. Tras iniciar su formación en el AGL-Drapeau-Fougères, en el verano de 2013 llegó a las categorías inferiores del Stade Rennais, equipo con el que debutó en Ligue 1 en la temporada 2018/19. Con 16 años se convirtió en el primer futbolista nacido en 2002 en jugar en una de las grandes ligas europeas.

Camavinga es un mediocentro con un gran despliegue físico que puede jugar en cualquier lugar del centro del campo. Es un futbolista con gran facilidad para romper líneas gracias a su cambio de ritmo. Camavinga también es un jugador versátil que aparece en cualquier zona del campo, con un gran cambio de ritmo y despliegue físico. Es zurdo y contundente al corte. Un jugador que domina el pase en corto, el pase en largo y la conducción. Su debut con la selección absoluta de Francia fue en septiembre de 2020, en un encuentro de la Liga de las Naciones ante Croacia. De esta manera se convirtió en el jugador más joven, con 17 años y 9 meses, en debutar con la selección francesa desde 1914. Además fue campeón de la Copa de Francia en 2019.

Trayectoria:

-AGL-Drapeau Fougeres (2009-2013)

-Categorías inferiores del Stade Rennais (2013-2019)

-Stade Rennais (2019-2021)

-Real Madrid (2021- )

Palmarés:

1 Copa de Francia (2019)