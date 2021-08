El PSG tiene un problema en estas últimas horas del cierre del mercado. Y no es la posible marcha de Kylian Mbappé (22 años) al Real Madrid sino que en la tienda oficial se ha quedado sin camisetas para satisfacer la elevadísima demanda de aficionados de todo el mundo. La blanca que llevó Messi a su llegada (Ici c’ést Paris) agotó existencias en los siguientes días de su presentación (1.000 camisetas vendidas entre las dos tiendas y la e-boutique entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana), la ‘30’ con el nombre de Messi en la espalda ha protagonizado “el mejor arranque de la historia por una camiseta del PSG”, y en las últimas horas fue la de Mbappé la que no se podía encontrar en la tienda. Estaba agotada a la espera de que les llegara una nueva remesa.

El PSG ha comprobado este mes de agosto la dimensión que supone tener en sus filas a Messi-Neymar-Mbappé. El boom ya se avanzó la pasada temporada, la 2020-21, pues el club vendió más de 1 millón de camisetas gracias a su unión con Jordan (la filial de Nike) colándonse en el top 5 de ventas por detrás de Barcelona, Madrid Bayern y United.

Este verano, sin embargo, “ha sido una locura” pues el fichaje de Messi le ha dado al club una dimensión más global. París, la ciudad de la moda, va camino de convertirse, si no lo es ya, en la ciudad de moda del deporte. Contar con un tridente así, logrado a base de talonario y de muchos años, le otorga al club un nuevo status que ahora no quiere perder de golpe y porrazo. ¿Por qué perder todo lo logrado por 180 millones?

La llamada de Florentino Pérez para fichar Mbappé (22 años) fue menospreciada por el PSG. El presidente blanco sufrió con este intento de negociaciones, al igual que el Barcelona en 2019 cuando intentó hacerse con Neymar. El Madrid presentó dos ofertas por Mbappé. La primera fue de 160 millones que no sí recibió una respuesta oral pero no oficial y una segunda fue de 170+10 y no mereció ni una llamada del PSG. Ni una contestación. Ni un sí ni un no… y acabó retirándose de la negociación.

Se da la circunstancia de que Leonardo había dicho algunas semanas antes que “Si Mbappé quiere irse, lo hará pero será a nuestra manera”, sin llegar a develar detalles de la forma en la que el PSG estaba dispuesto a desprenderse de él. La razón: La misma que la de Neymar. No estaba dispuesto a desprenderse de Mbappé aunque existiera el riesgo de que a partir del 1 de enero podrá negociar libremente clon quien quiera.

Ni la posibilidad de ver como el jugador más valioso del planeta (según transfermarkt) se va libre a final de la próxima temporada asustó a Nasser Al Kelaifi y menos al Emir de Qatar, que es quien tiene la decisión final sobre una operación. Ambos coincidieron que valía la pena mantener a Mbappé aunque esto supusiera dejar escapar un suculento traspaso. “Tener a Messi, Neymar y Mbappé el año del mundial es una gran publicidad. Cuando uno se gasta 500 millones en infrastructuras, qué son 180 o 200? Nada”, dicen fuentes próximas al club francés.

Y ahí está la razón primordial de la negativa del PSG de vender a Neymar al Barça en su día o la de Mbappé al Madrid. Qatar, un pequeño país de dos millones de personas de las cuales solo una cuarta parte son catarís, ha logrado subir a la cúspide de la montaña que es el fútbol logrando primero la organización del Mundial de Catar 2022 y ahora una dimensión a nivel de club con el PSG que hasta ser los nuevos galáctcos, la envidia de clubs con mucha más historia pero que han visto como un club menor que era en 2010, cuando QSI compró el PSG, les superaba.