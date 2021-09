Pese a que el mercado de fichajes ya está cerrado en la gran parte de Europa, Miralem Pjanic aún tiene opciones de abandonar el Barcelona. Sus principales opciones eran Italia o Inglaterra, donde tenía propuestas, pero ya han quedado descartadas porque el mercado está cerrado.

Sobre todo Pjanic quería jugar en la Juventus, pero el equipo italiano no hizo mucha fuerza para su fichaje. Por eso, el agente del jugador está estudiando otras opciones para que el centrocampista no esté un segundo año sin jugar, teniendo en cuenta que no entra en los planes de Ronald Koeman.

Las opciones que se están barajando son países como Turquía o Rusia, que todavía pueden incorporar a jugadores con contrato. Y aunque la intención de Pjanic era ir a la Juventus, como no ha podido ser, ahora su voluntad es la de jugar en un equipo competitivo aunque la liga sea menor y está abierto a las opciones que puedan salir en las próximas fechas.