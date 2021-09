Ni el Brujas, ni el Sheffield, ni nadie. Así ha quedado el mercado de fichajes para Collado, que tras una infinidad de rumores sobre su figura, se ha quedado en el FC Barcelona, aunque la entidad no lo ha inscrito ni en el filial ni en el primer equipo, por lo que el jugador deberá esperar para buscar un nuevo club que le asegure minutos.

Relacionadas El Barça negocia con Koeman la renovación

Koeman no cuenta con él, y así lo ha hecho 'saber' el club. Este mismo jueves, y tras el final del mercado estival, la entidad blaugrana presentó los dorsales oficiales para disputar la nueva edición de LaLiga, y lo cierto es que una ficha del primer equipo está sin dueño, ya que en el dorsal número 25 no aparece ningún jugador, pero el club no ha considerado inscribirlo.

💙 E Q U I P O ❤️ pic.twitter.com/wc0gqbp5Iy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de septiembre de 2021

Aunque el jugador no parecía muy animado a abandonar Barcelona este verano, desde el club si trabajaban para ello. Con el Brujas lo tuvo hecho, incluso llegó a abandonar el stage de Alemania con permiso del club para poder viajar a Bélgica y firmar su cesión. Finalmente el acuerdo se truncó y el mediocentro volvió a entrenar con el equipo.

El último día de mercado también lo tuvo hecho con el Sheffield United de la segunda división inglesa, y parecía que esta vez sí iba a salir del club culé, pero de nuevo se repitió la misma historia. Tenía un acuerdo con los ingleses por una campaña, pero en el último suspiro se vino a pique.

Ahora al Barça y al jugador aún le queda una última bala: Rusia y Turquía, donde los mercados cierra más tarde que en las demás ligas europeas, el 7 y 8 de septiembre, respectivamente.