Ansu Fati es uno de los jugadores con el que el Barça deposita las esperanzas de futuro. El jugador es feliz en el camp Nou, y tras la salida de Messi, el extremo hispano guineano ha heredado el '10', toda una puesta del club. Debido a ello, desde el Barça pretenden cerrar pronto la renovación del canterano para que no vuelvan a aparecer los fantasmas del pasado como ya pasó con Ilaix Moriba.

Aunque este hecho parece tener un enemigo claro: Jorge Mendes. Según 'El Nacional', el agente ha ofrecido a Ansu Fati al Manchester City con la intención de poder traspasarlo en algunos de los próximos mercados y sacar una buena tajada. El jugador, al igual que Pedri, termina contrato el próximo 30 de junio.

La realidad no es que Mendes no quiere que Ansu renueve con el Barça, sino que el portugués pretende que el contrato del atacante se decante al alza y no a la baja como pretende el club, y que el acuerdo se cierre lo más pronto posible, por temor a que la rodilla del nuevo '10' no responda en su vuelta.

El deseo del internacional absoluto con España no es otro que seguir a las ordenes de Ronald Koeman en el Camp Nou y triunfar como culé, pero al parecer Mendes sigue su línea y los 'Sky Blue' no sería al único equipo al que se lo ha ofrecido. Por si las moscas, Guardiola se niega y no quiere jugarle una mala pasada a su ex equipo.