Dani Olmo podría volver al Barça. Según informó 'Esport 3', el club culé dispone de 60 millones de euros para invertir en el próximo mercado de invierno y el español es su apuesta. Lo cierto es que los catalanes ya llevan tiempo detrás del internacional con España. De hecho, los azulgranas intentaron el fichaje del futbolista en las últimas horas de mercado.

Finalmente, la operación no pudo completarse en tan poco tiempo, por lo que el Barça intentará su fichaje el próximo mes de enero. Y a pesar de que los culés tienen 60 millones para gastar, intentarían rebajar por lo menos 10 millones, ya que el jugador está valorado en 50 ‘kilos’.

Dani Olmo tiene tan solo 23 años y puede jugar tanto de interior como de extremo o mediapunta, además de que ya conoce el club, ya que estuvo 8 años en la cantera hasta la etapa cadete, que se marchó al Dinamo de Zagreb.

El Barça tendrá que negociar con el Leipzig, club que no tiene necesidad de vender y que no estaría de acuerdo en vender a una de sus estrellas. Con todo, Olmo se pronunció recientemente sobre su situación. "Por ahora tengo mi cabeza puesta en toda la temporada con el Leipzig y estoy bien aquí", dijo. "Todo fue demasiado rápido, no se puedo ni siquiera pensar en un traspaso", añadió sobre los contactos del Barça el último día de mercado.