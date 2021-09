Leo Messi ha firmado por dos años más uno opcional con el PSG y todos esperan que cumpla su contrato, pero hay un equipo que está al acecho del argentino. Este es el Inter de Miami, que tal y como ha confirmado su compatriota Higuaín, el club estadounidense está interesado en el atacante.

"No quiero meterme en problemas. No sé de Leo en Miami. Fichó por dos años con el PSG... No hemos llegado a un acuerdo, pero el club lo quiere, ya veremos…", señaló el argentino. Y es que a Messi siempre le ha atraído la MLS para retirarse y más en un buen proyecto como es el del club de Beckham, que ya llevan tiempo detrás del argentino.

Además de hablar sobre Messi, el delantero que actualmente está rindiendo a un alto nivel con nueve goles en 20 partidos: "Con el Inter Miami tengo un año más de contrato, luego me tomaré un año sabático, lejos del fútbol y de todo". Por tanto, es muy poco probable que si Messi acaba fichando por el Inter de Miami coincida con el Pipita.