El FC Barcelona sigue trabajando en busca del que será el sucesor de Ronald Koeman en el banquillo azulgrana si el equipo no experimenta de forma inmediata una sensible mejora. En las últimas horas son muchos los entrenadores que han sonado, aunque lo cierto es que la lista de prioridades se ha reducido a dos candidatos: Robert Martínez y Xavi Hernández. Eso no significa que uno de los dos vaya a ser el próximo técnico del Barça, pero sí que el club los valora por encima del resto. Después, lógicamente, la negociación tendría que llegar a buen puerto. De no hacerlo, entonces sí se contemplarían alternativas.

A día de hoy, Robert Martínez es incluso más favorito que Xavi Hernández. El seleccionador belga es muy del agrado del presidente azulgrana. De hecho, durante los 15 días de reflexión que Laporta pidió a Koeman en verano, el máximo mandatario culé contactó con Robert. Entonces, la Eurocopa estaba a la vuelta de la esquina y el de Balaguer consideró que no podía dejar tirado a los 'Diablos Rojos'. Ahora, la situación podría ser diferente.

La opción Robert tiene en Laporta a su máximo avalador, aunque gran parte de la junta directiva es más escéptica con el seleccionador de Bélgica y vería con mejores ojos apostar por Xavi Hernández. Con el egarense, la situación es inversa: es más una preferencia de la junta que del presidente. No hay que olvidar que para Laporta los pasos naturales de Xavi serían primero el Barça 'B' y después el primer equipo, algo que no contempla el excapitán. Además, el hecho de que el nombre de Xavi sonara con fuerza en la candidatura de Víctor Font tampoco ayuda.

AHORA O NUNCA

Así las cosas, el Barça entiende que el tren para Robert Martínez es ahora o nunca. El club quiere de una vez por todas un proyecto sólido en el banquillo, por lo que confía en que el sucesor de Koeman -si este es relevado- tenga una larga etapa como entrenador azulgrana. Dicho en otras palabras, si Robert no aceptara ahora quizá no volvería a tener tal oportunidad a medio plazo.

Es más, en el club catalán incluso tienen en la cabeza la que podría ser la hoja de ruta en caso de avanzar todo con el técnico leridano: disputaría las semifinales de la UEFA Nations League del próximo 7 de octubre y después abandonaría la selección belga para incorporarse al Barça.

La salida del técnico no sería un problema. El contrato de Robert incluye una cláusula liberatoria unilateral de 1,8 millones de euros, cantidad que el club no tendría reparo alguno en abonar.