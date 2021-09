Onana no seguirá en el Ajax la próxima temporada. Overmars confirmó cuando fue preguntado por el futuro del guardameta que habían intentado negociar su renovación, pero que dichas conversaciones estaban rotas y las daba por concluidas.

"Actualmente no estamos trabajando en la extensión del contrato, Lo intentamos, pero no funcionó. Uno toma decisiones y luego tiene que venir de ambos lados. No sentimos que realmente quisiera. Leí en alguna parte que desconectamos y eso es correcto. Hacemos eso por una razón”, explicó Overmars.

En otras palabras, después de siete temporadas Onana saldrá del conjunto neerladés. El portero acaba contrato en verano, pero equipos como el Barça o el Inter lo podrían intentar en invierno para llevarse al camerunés por un bajo precio. “Se tiene que sacar una cantidad decente. Si la cantidad no es suficiente, entonces en julio se irá por nada”, sentenció Overmars.