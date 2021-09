Cuatro nombres de entrenadores están encima de la mesa de Joan Laporta para sustituir a Ronald Koeman, cuyo futuro está escrito. Koeman tiene las horas contadas y el Barça debe decidirse por alguna de las opciones. Estas son las siguientes: Bob Martínez, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Muñeco Gallardo.

Según informaciones de Rac-1, el que tendría más chance es la del argentino Muñeco Gallardo, quien está sin equipo después de su etapa en River Plate. El argentino escribió una gran etapa en el conjunto argentino y ahora quiere dar el salto a Europa.

Joan Laporta, quien estuvo reunido ayer hasta las cuatro de la madrugada en las oficinas de la Ciutat Esportiva con sus colaboradores más directos, sabe que debe llevar a cabo un cambio pero todavía no se ha decantado por alguno de estas cuatro opciones. Xavi está en Al Sadd y podría salir pese a no tener una cláusula de salida gratis para el Barcelona.

Cuenta con muchas simpatías en el vestuario pero no es así en el seno de la junta directiva. Laporta darle el primer equipo hasta que no pase por el filial porque considera que no está preparado.

El caso de Bob Martínez es diferente pues está con la selección belga, que esta semana próxima debe jugar con Bélgica la UEFA Nations League. Su salida debería esperar después de dicho torneo, dentro de dos semanas. Pirlo también está encima de la mesa. Está libre después de acabar su vinculación con la Juventus la pasada. El técnico sale del club tras una campaña en el banquillo en la que ha ganado la Copa y la Supercopa de Italia, pero una campaña en la que la Vecchia Signora cayó ante el Oporto en la Champions y estuvo muy lejos de poder ganar la Serie A.

El Barça espera tomar una decisión en breve aunque en estos momentos está escuchando diferentes opiniones.