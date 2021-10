Tanto el entrenador del Barça, Ronald Koeman, como el área deportiva le dejó muy claro a Samuel Umtiti que en el equipo blaugrana no iba a tener oportunidades. El central francés siempre fue muy reticente a salir y acabó forzando un encuentro con el presidente, Joan Laporta, durante el verano en el que se pactó una tregua para darle una última oportunidad. Esa oportunidad parece que ya ha pasado y el club ya está apretando al futbolista para que salga en enero sí o sí o estará en disposición de tomar medidas más drásticas. La idea del Barça pasa por ahorrarse la mayor cantidad de ficha posible de un futbolista que no entra ni entrará en los planes deportivos.

Samuel Umtiti tiene contrato hasta el 2023 y el Barça pretendía traspasarle este verano a un coste bajo o, como mínimo, cederle por una temporada. Tanto el entorno del central como el propio futbolista solo abrieron la puerta a una cesión, pero pidieron que fuera de un proyecto deportivo de máximas garantías y que le permitiera jugar la Champions. Las propuestas que recibió el club blaugrana fueron menores y pasaban por algún club francés como el Niza, la Lazio italiana o el Besiktas, que acabó haciéndose con la cesión de Pjanic tras fracasar con Umtiti.

Umtiti no estuvo interesado en estos proyectos y aportó al club informes médicos que avalaban su recuperación físicamente. Finalmente se pactó un tiempo de espera, pero el francés no ha disputado ni un solo minuto oficial esta temporada. Su último encuentro oficial fue el 22 de mayo y en pretemporada jugó poquísimo, ya que Koeman le había comunicado por activa y por pasiva que no entraba en sus planes. La decisión del club blaugrana ya es firme y se espera que Umtiti recapacite y decida salir en enero aprovechando que sigue en pie el interés de algún club europeo en ficharle. Y es probable que el Barça le muestre en algún encuentro de Copa o Liga para que se puedan captar más ofertas de cara al mercado invernal.

La idea del Barça es desprenderse de forma definitiva de Umtiti, aunque saben que será difícil. En verano se puso sobre la mesa la posibilidad de rescindirle de forma unilateral y la idea sigue ahí, aunque en el club esperan que el francés tome ya la decisión de salir de mutu propio. El club blaugrana cuenta ahora con una amplia variedad de centrales y las apuestas claras son Eric García y Araújo, acompañados de Gerard Piqué y Mingueza. Lenglet, que cuenta muy poco y por quien se escuharán ofertas, está aún por delante de un Umtiti que tiene muy difícil jugar en este equipo.