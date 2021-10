El futuro de Ousmane Dembélé sigue en el aire. A pesar de que el director de fútbol del Barça, Mateu Alemany, está en contacto permanente con el agente del futbolista la realidad es que no se ha podido llegar a un principio de acuerdo sobre su renovación y el tiempo apremia. En el club blaugrana son conscientes de que el entorno del futbolista mantiene abiertas conversaciones con varios clubs interesados por quedárselo en junio con la carta de libertad y uno de ellos es el Manchester United. El club inglés lleva ya más de un año detrás del futbolista y estaría en disposición de presentar una oferta millonaria siempre que el extremo aguantase hasta junio para salir gratis del Barça. Este mes de octubre será decisivo para conocer el desenlace de la historia porque el Barça no va a esperar más para conocer la respuesta del francés.

El club blaugrana ya hace semanas que le ha lanzado la oferta definitiva de renovación, pero el entorno del futbolista va dando largas y pidiendo cambios en el que sería un contrato para 3 temporadas más. El problema es económico, ya que el Barça no puede aumentar el sueldo de un futbolista con un tremendo potencial, pero que no ha podido tener continuidad por sus lesiones desde que llegó en el Camp Nou.

Hay varios equipos de primer nivel interesados en Dembélé ya que puede ser una de las gangas del mercado en el caso de que salga libre en junio. Y en el Barça son conscientes de que el Manchester United está estudiando su contratación. El United ya hizo una oferta en firma en el verano del 2020 y estuvo cerca de conseguir su cesión. Todo se rompió porque el Barça exigió que Dembélé renovara por una temporada más para aceptar el préstamo y el futbolista se negó a través de su entorno. El jugador sí que había llegado a un entente con el club de Manchester y desde entonces han ido manteniendo contactos.

Hay otros clubs como Juventus, Chelsea o Liverpool que también están al acecho, aunque el potencial económico del United puede ser mayor en esta operación. El Barça cree que ya se ha llegado a un punto en el que no se puede esperar más y han pedido una respuesta inmediata a la oferta de renovación. No se va a esperar más porque Dembélé podría ya negociar con otros clubs con total libertad a partir del mes de enero. El Barça le ha hecho ver al futbolista que aquí será un jugador importante. Le han dado mucho cariño en los últimos meses y le han recordado que el club invirtió mucho dinero apostando por él y que ha jugado muy poco a causa de las lesiones. Dembélé está a gusto aquí, aunque todavía no ha dado el OK a prolongar su contrato. En teoría, el jugador ya está listo para regresar al equipo de forma paulatina tras recuperarse de su lesión, pero si no renueva es bastante probable que se quede en la grada como medida de presión. Y un año sin jugar y con el Mundial a la vuelta de la esquina, puede ser un escenario muy peligroso para todas las partes.