Marco Verratti es uno de los emblemas del PSG. Llegado al equipo francés el verano de 2012, el italiano se ha asentado en el centro del campo siendo uno de los pilares imprescindibles del conjunto parisino. A sus 28 años, y tras haber conquistado el pasado verano la Eurocopa, Verratti ha concedido una entrevista a 'France info' en la que ha repasado la actualidad, así como sus planes de futuro una vez deje el PSG.

Verratti afirmó que la conquista de la pasada Eurocopa ha sido una de las mayores alegrías que le ha dado el mundo del fútbol: "Es algo que me acompañará toda la vida, es la mayor emoción que he vivido en el fútbol. Ganar a Inglaterra en su casa y luego volver a casa y reencontrarme con mi familia fue algo precioso", recuerda.

Volver a Pescara antes de colgar las botas

El italiano, que llegó con 18 años a Francia procedente del Pescara, no escondió que le gustaría volver al equipo italiano antes de colgar las botas: "Cuando deje el PSG, volveré a Pescara. Allí tengo a la familia y a los amigos, además del mar y la montaña", explicó Verratti. Aunque para ver la vuelta del jugador a casa, todavía habrá que esperar algunas temporadas: "Todavía me queda algún año y se que me quiero quedar en el PSG".

Verratti se deshace en elogios hacia el PSG: "Me lo ha dado todo"

Una declaración de amor hacia el club parisino que deja atrás aquel verano de 2017 en el que el italiano estuvo muy cerca de llegar al Barça. Ahora, Verratti únicamente tiene palabras de agradecimiento para el equipo de Nasser Al-Khelaïfi: "El PSG me lo ha dado todo, la oportunidad de jugar con grandes jugadores y grandes partido. Estoy enamorado de este club e intento dar siempre el máximo para devolver esa confianza que me han dado", concluyó.