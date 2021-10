No es un secreto que el Newcastle puede y quiere tirar la casa por la ventana en los próximos meses. La entrada de los nuevos propietarios al club, un fondo de inversión de Arabia Saudí, ha disparado el 'status quo' de las 'urracas' en el mercado, convirtiéndolo en uno de los equipos económicamente más poderosos del panorama mundial. Ello ha provocado, como no podía ser de otra manera, que jugadores importantes suenen con fuerza para ser las cabezas visibles del nuevo proyecto que tienen entre manos.

A la espera de conocer quién será el capitán general del barco tras el inminente cese de Steve Bruce en el banquillo, la dirección deportiva ya trabaja para una pequeña inversión en este próximo mercado de invierno. El Newcastle no quiere precipitarse y caer en todos los ofrecimientos que ha ido teniendo en los últimos días y hará las grandes operaciones en verano. Pero sabe que algo tiene que 'mover' en este mes de enero y un nombre que gusta y mucho es el de Clément Lenglet.

Según ha podido saber SPORT, el central francés encaja dentro del perfil que busca el club inglés para reforzar ya al equipo y ha preguntado por él. De rendimiento inmediato, elevaría el nivel del eje de la zaga, es zurdo y su coste no sería demasiado alto teniendo en cuenta las circunstancias económicas y deportivas que rodean al FC Barcelona.

El Newcastle no tiene atado todavía el entrenador que liderará el proyecto, pero la dirección deportiva sabe que cualquier técnico que llegara estaría por la labor de tener al francés desde enero en la plantilla. Sería una inversión más 'light' de la que harían ya de cara a verano, donde se espera que nombres con mucho cartel en Europa puedan aterrizar en St James' Park.

Sin minutos hasta ahora

El galo ha perdido claramente protagonismo esta temporada en detrimento de Eric García y Ronald Araujo y su salida le permitiría tener esos minutos de los que no está gozando hasta la fecha. Aun así, esa condición de cuarto central de la plantilla no va a ser decisiva para la marcha del central. Este verano la Roma ya preguntó por él pero Lenglet prefirió quedarse en Barcelona.

El nombre del galo no quita que el Newcastle esté por la labor de firmar algún defensor más. Otro de los que gusta y mucho es el de De Ligt. El neerlandés no ha explotado en la Juventus como apuntaba en el Ajax y sería otro refuerzo de lujo, aunque no llegaría hasta verano si finalmente la operación se diera.