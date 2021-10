Se avecina nuevo 'culebrón' entre el Barça y el Madrid. Paul Pogba, antiguo objeto de deseo del FC Barcelona, se ha ofrecido al cuadro culé para firmar el próximo verano. En una información que da este viernes ESPN (y que SPORT corrobora en su edición digital), se cuenta que los últimos días se ha sondeado la posibilidad de que el centrocampista galo recale en las filas azulgranas.

El internacional francés es uno de los 'caramelos' que puede quedar libre a partir del próximo 1 de julio. Termina contrato en 2022 y, por el momento, no ha habido ningún paso adelante en su renovación con el Manchester United. Aunque no es algo que esté descartado, lo cierto es que no es ahora mismo la prioridad del jugador, que tendría ofertas encima de la mesa de Real Madrid, PSG o Juventus.

En el Barça es una posibilidad que obviamente gusta, pero no es ahora mismo algo prioritario. Son conscientes de que ese perfil 'box to box' falta ahora mismo en la plantilla, pero el gran dispendio el próximo verano parece encaminado hacia un delantero. Paul estuvo a punto de vestir la zamarra azulgrana hace tres años, cuando jugaba en la Juventus, pero la operación no fructificó.