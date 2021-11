El futuro de Dani Alves está en Barcelona. El jugador brasileño tiene 38 años y se encuentra sin equipo después de terminar su contrato con el Sao Paulo, pero a nadie se le escapa que se trata de uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol. Y eso que en su última etapa en Brasil ha jugado más como mediocentro. El Barça se encuentra en una crisis económica como nunca antes y prueba de ello fue la salida de Messi o la de Luis Suárez, así como la rebaja salarial a la que se han visto sometidos muchos de los integrantes de la primera plantilla. Y ya se sabe que en situaciones como esta, algunos arriman el hombro. Puede ser el caso de Dani Alves, que tras dejar el Camp Nou se marchó a Turín, París y Sao Paulo. ¿Y en qué punto se encuentra el fichaje de Alves por el Barça?

El dinero no será un problema, no como en el caso de Messi, por mucho que se dijera. Al argentino le plantearon la opción de rebajarse el sueldo un 50%, aunque ampliándole los años de contrato de manera que terminara cobrando incluso más dinero. Esta operación, siempre que esté jugando, es legal, pero realmente tampoco podía ser asumida por la entidad catalana. Se dijo que hubiera estado dispuesto a jugar gratis, cuestión que no puede demostrarse, pero que en cualquier caso lo cierto es que de cara al FPF que impone LaLiga hubiera figurado una cantidad del 50% de su último contrato. Caso muy diferente será el de Dani Alves. El brasileño afirma que jugará gratis por su antiguo club, algo que la ley no permite, pero sí al módico precio de 155.000 euros anuales, sueldo mínimo que impone LaLiga en la máxima categoría.

El crack ya ha mantenido varias conversaciones al respecto de su fichaje con Joan Laporta e incluso con el recién llegado Xavi, quien dio el 'ok' a la operación. ¿Puede llegar ya al Barça? No. Ahora mismo y sin fichas libres o bajas federativas por lesiones graves (ojo Agüero), no es posible incorporar nuevos jugadores. La entidad culé deberá esperar al 1 de enero para poder inscribir a Dani Alves, lo que no significa que puedan contratarle y dejarle sin ficha hasta ese momento, formando parte de los entrenamientos y de la dinámica del vestuario. Para ello, sólo habrá que superar una serie de cuestiones burocráticas. Además, no se teme que se encuentre en mal estado de forma, ya que participó en los JJOO y ha seguido entrenando por su cuenta. Dest gozará de un maestro inmejorable... aunque le reste minutos.