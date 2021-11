Pep Guardiola tiene una obsesión, Harry Kane. El Manchester City no pudo fichar al inglés el pasado verano por culpa de las elevadas exigencias económicas que exigía el Tottenham (170 millones de euros). Pese a eso, el entrenador español no piensa rendirse e intentará fichar al delantero en enero.

Kane no ha empezado bien en año, ya que en 10 partidos disputados solo ha logrado anotar un gol. Pese a eso, el Tottenham no piensa rebajar sus exigencias por su estrella, puesto que tiene contrato hasta 2024 y no tienen ninguna necesidad en venderlo. Igualmente, el City piensa lanzar una jugosa oferta para intentar convencer a los ingleses.