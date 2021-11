Luuk De Jong ha pasado de ser un recurso de gran utilidad para Ronald Koeman, valedor principal de su incorporación, al ostracismo de la mano de Xavi Hernández. El nuevo entrenador del Barça no cuenta con los servicios del holandés y el club ya le busca salida de cara al próximo mercado de invierno. Sin embargo, tal y como indica Mundo Deportivo, el delantero cuenta con opciones para salir del Camp Nou. La principal de ellas, su club de procedencia, el Sevilla, ante los problemas físicos de En-Nesyri y la disputa de la Copa África en enero, donde el ‘15’ sevillista, si se encuentra en condiciones, y Munir tienen serias papeletas de jugarla.

No obstante, el pase del Sevilla a los cuartos de la Champions League o, en su defecto, a la Europa League en calidad de tercer clasificado decidirá el futuro de De Jong en Nervión, ya que Monchi no quiere que todo el peso del frente atacante caiga en Rafa Mir si su equipo compite en más de un torneo. Además, las características que buscan en el Ramón Sánchez Pizjuán tratan de un jugador cuya adaptación sea inmediata, por lo que De Jong encaja porque, antes de partir hace dos meses y medio hacia Barcelona, militó dos temporadas como sevillista.

Pese a ello, el delantero no ha encajado en el Barça pese a que su incorporación se trató como una solución a los problemas ofensivos del cuadro culé, debido a su capacidad para domar esféricos y para rematarlos de cabeza. No en vano, sus números no argumentan un acierto por parte de la secretaría técnica azulgrana, ya que solo ha anotado un gol en 398 minutos. Unas estadísticas que quiere mejorar para reconducir su carrera y para recuperar su sitio en la selección holandesa, con la intención de participar en el Mundial de Catar de 2022.