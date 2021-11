Que Monchi es un grandísimo director deportivo no lo duda nadie relacionado con el fútbol. Pero que todo el mundo se equivoca, tampoco. Aquellos primeros pasos del artífice del gran Sevilla FC se produjo gracias a nombres como Palop o Kanouté, pero también a otros como Dani Alves, Julio Baptista, Renato, Adriano o Luis Fabiano. Precisamente muchos de ellos tienen algo en común y es que son brasileños, llegando en su mayoría desde su país a precios muy bajos y ofreciendo un rendimiento altísimo. Pues bien, aunque en menor medida que a mediados de la primera década de este siglo, Monchi sigue empleando esta fórmula.

Está claro que jugadores del nivel antes mencionado hay pocos, sobre todo si se fichan antes de explotar, pero si alguien puede, es el director deportivo sevillista. Sin embargo, no todo el monte es orégano y recientemente falló en su intento de traer un nuevo lateral brasileño, cuna de afamados carrileros más allá del histórico Dani Alves. Es el caso de Guilherme Arana, quien fracasó en su aventura en el Sánchez Pizjuán tras abonar al Corinthians 11 millones en 2018 y terminar vendiéndolo por 2,5 en el pasado mercado de fichajes.

Monchi no se rinde y por ello está dispuesto a regresar a Brasil para cazar a tiempo un jovencísimo lateral, en este caso zurdo. Hablamos de Riquelme de Carvalho Araújo Viana, quien es canterano del Vasco de Gama. Tiene 19 años y promete dar guerra en la élite, pero haber llamado la atención de varios clubes europeos podría encarecer la operación si no se lanza ya una oferta, como plantea 'Estadio Deportivo'. Su nivel no parece todavía digno de hacerle la competencia a Acuña, pero si de algo sabe el director deportivo del Sevilla es de acertar con el potencial de las jóvenes promesas.