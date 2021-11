No está jugando todo lo que le gustaría, pero está claro que sigue siendo uno de los jugadores más importantes del Cádiz esta temporada. Álex Fernández ha participado en 11 encuentros ligueros, saliendo como titular en algo más de la mitad y anotando dos goles. Sin duda, se trata de un futbolista con un buen nivel y a sus 29 años se encuentra en plena madurez después de pasar por varios equipos nacionales e internacionales, pero lo cierto es que todavía no ha renovado su contrato con el Cádiz, con quienes tiene firmado hasta el 30 de junio de 2022.

Álex Fernández ha afirmado recientemente en Onda Cero que su intención pasa por renovar con los gaditanos, pero dejando principalmente la pelota en el tejado del club: "Siempre estaré abierto a continuar y renovar, pero ambas partes debemos tender la mano. Con buena fe, las dos partes llegaremos a un entendimiento. Me siento muy valorado en el club, pero es la primera vez en cinco años no estoy seguro de mi futuro".

En plenas negociaciones y sin nada firmado por el momento, se acerca el mes de enero en el que puede negociar libremente con cualquier otro club. En este sentido, crecen los rumores en Andalucía sobre el interés de equipos como el Betis o el Valencia CF en hacerse con los servicios del centrocampista madrileño. En cualquier caso, por el momento Álex Fernández asegura no tener nada cerrado con ningún tercero: "No tengo preacuerdo con ningún club. He hablado con varios, sí, pero no haré nada a espaldas del Cádiz".