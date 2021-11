El mercado de fichajes todavía no ha abierto, pero todos los clubes están trabajando para perfilar algunos detalles de cara a enero. No habrá muchos movimientos en general e incluso la mayoría serán firmados y pospuestos al 1 de julio, pero los rumores colocan a Sevilla, Betis o Barcelona tras los pasos del mismo jugador: Marc Roca.

Tiene sólo 24 años y contrato hasta 2025, pero los casi 10 millones de euros que abonó el Bayern de Múnich por al Espanyol no han resultado la ganga que esperaban. El rendimiento del mediocentro ha sido muy inferior al esperado que tan alto apuntaba. Sin ir más lejos, el Valencia CF habría intentado su incorporación el pasado mes de enero, pero finalmente se lanzaron a por Oliva, jugador que no convencía a Javi Gracia como así demostró su pobre rendimiento.

En lo que llevamos de campaña, Roca no ha disputado ni un sólo minuto y es consciente de que su futuro está lejos del conjunto bávaro. Nagelsmann no tiene ninguna intención de retenerle y su salida podría darse en el mercado de invierno. Sky Sport Alemania afirma de la opción de que el precio de salida ronde los 5 millones de euros y ahí coloca a Monchi como principal interesado en hacerse con sus servicios para reforzar el pivote con el catalán (ya lo quiso en el pasado). También Betis y Barça podrían entrar en la puja, aunque la situación económica de los catalanes dificulte incluso una operación tan asequible como esta si antes no salen del equipo algunas piezas.