El Real Madrid tiene un serio problema en su defensa: desde la marcha de Sergio Ramos (que pudo retirarse por culpa de la presión que vivió en los meses finales de blanco) falta liderazgo en la zaga y el equipo está sufriendo más de lo esperado.

Por eso, Carlo Ancelotti ha pedido refuerzos. No le gusta al técnico lo que actualmente tiene a su disposición y le ha repetido una y otra vez a Florentino Pérez que quiere un fichaje para dicha demarcación.

Una y otra vez no ha sido escuchado y no le queda otra que improvisar. Actualmente cuenta con Militao, Nacho Fernández, Alaba (que ha jugado en distintas posiciones) y Vallejo (que no cuenta). De hecho, para este último se está buscando una salida en el próximo mercado de fichajes.

Sin Víctor Chust, Rafa Marín es el mejor colocado en el Real Madrid Castilla

Por eso y a falta de refuerzos a golpe de talonario, a Ancelotti no le queda otra que buscar en las categorías inferiores. Por ejemplo, el pasado curso Zidane empleó a Víctor Chust pero el excanterano del Valencia CF está ahora cedido en el Cádiz y aunque ya acumule presencia en Primera no está disponible.

No le queda a Ancelotti otra que apostar por otro y gana enteros Rafa Marín. El joven central, titular a las órdenes de Raúl González en el filial blanco, ya ha entrenado con el primer equipo en distintas ocasiones y podría llegar a ir convocado próximamente.

Esta temporada está ofreciendo un gran nivel en el Real Madrid Castilla y aquellos que le siguen de cerca le vaticinan futuro como profesional. En el club lo ven preparado para dar el salto al primer equipo por los méritos cosechados dentro y fuera del verde.

De suplente, a titular en pocos meses: La progresión de Rafa Marín

Tiene 19 años y mide 1.91 metros. Comenzó como suplente en el Real Madrid Castilla, filial que milita en Primera RFEF (equivalente a Segunda B) y poco a poco se ganó el puesto.

En su etapa como juvenil le hacía falta más fútbol que lo que le podía dar el equipo blanco y se le buscó sin éxito una cesión a algún equipo de categoría mayor. Ahora y viendo las necesidades que tiene Carlo, podría ser su momento.

Excanterano del Sevilla, Rafa Marín es el fichaje de Carlo Ancelotti

El ex del Sevilla llegó a la casa blanca con 14 años y ha sido internacional en categoría sub-17 y sub-18 con España. Se caracteriza por su altura pero también por su fuerza pese a no ser excesivamente corpulento.