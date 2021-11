En los últimos días, el nombre de Frenkie de Jong ha sonado más que nunca. Y no precisamente en el aspecto estrictamente deportivo. Mucho se ha hablado del rendimiento del holandés, que no acaba de encontrar las mejores sensaciones sobre el césped. Esto y la aparición de los Gavi, Nico y compañía ha hecho que en algunos sectores del barcelonismo se haya puesto sobre la mesa una hipotética salida del ex del Ajax. En la previa del partido ante el Espanyol, Xavi Hernández ya dejó claro que Frenkie es clave y debe marcar diferencias en el Barça.

Sin embargo, en Inglaterra no han pasado dichas especulaciones y el diario 'The Independent' asegura que el Manchester United sigue muy de cerca la situación de De Jong. El conjunto inglés, con músculo financiero para afrontar operaciones importantes, estaría por la labor de intentar firmar al holandés si éste y el Barça deciden separar sus caminos. Hay que recordar que Pogba finaliza contrato a final de año y cada vez parece más difícil que el francés vaya a renovar con el equipo que dirige Solskjaer. El United ha hecho fichajes importantes en las últimas ventanas de fichajes, especialmente en el apartado defensivo (Varane) y ofensivo (Sancho). Sin embargo, es en la medular donde los británicos quieren dar un salto de calidad. El Barça pone en venta a Frenkie de Jong Frenkie de Jong, valorado en 90 millones de euros, vive su tercera temporada en Can Barça, con quien tiene contrato hasta 2026 tras renovar hace un año.