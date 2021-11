Según apuntan medios ingleses, a Solskjaer no le queda mucho tiempo en el banquillo del Manchester United. Tras caer derrotados por 4-1 contra el Watford, tal y como apunta ‘The Times’, la directiva del club se ha reunido telemáticamente para hablar sobre el despido del entrenador y sobre su nuevo sustituto.

De hecho, tienen un favorito y ya desde hace tiempo. Este es Zidane, entrenador sin equipo actualmente y que no se lo podrá fácil al United si quiere contratar sus servicios. Según relata el medio inglés, el técnico ya habría rechazado una oferta y en la reunión que han tenido tras la derrota varios directivos habrían apretado para subirle la oferta económica.

Solskjaer, que llegó en 2018 al banquillo del Manchester United, ha dejado al equipo en séptima posición a 12 puntos del líder. Y todo eso el año que se ha fichado a Cristiano Ronaldo y que se soñaba con ganar la Premier League. Lo peor es que en las últimas siete jornadas tan solo ha logrado ganar uno, cifras realmente alarmantes.

"Nunca he dicho que me siento seguro, nunca diré que me siento seguro. Estoy trabajando para y con el club. Llevo 18 años aquí y tenemos una buena comunicación. Si el club está pensando en hacer algo, es una conversación entre nosotros y no entre tú y yo. No me preocupa (perder su puesto). Trabajo tan duro y lo mejor que puedo, pero por el momento no estamos obteniendo los resultados. Me siento muy mal, pero creo que podemos darle la vuelta", dijo Solskjaer en rueda de prensa.