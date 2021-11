Xavi Hernández no ha dejado de tomar decisiones trascendentales para su proyecto desde que iniciara su proyecto en el banquillo del Camp Nou. De hecho, empezó a planificar la implantación de su estructura mucho antes. La opinión del técnico será también importante a la hora de tomar decisiones en lo que a los fichajes se refiere y, en ese sentido, ya ha sido decisiva para frenar operaciones que podían ponerse en marcha.

Hace algo más de un mes, el ex secretario técnico, Ramon Planes, volvió a activar la opción de Van de Beek. El centrocampista holandés, ahora en las filas del Manchester United, ya estuvo en la órbita blaugrana cuando jugaba en el Ajax. Fue entonces cuando se dieron las primeras conversaciones con sus agentes, aunque la operación no acabó de fructificar y el jugador firmó por los ingleses.

En esta ocasión, el ex ejecutivo se puso en contacto con el futbolista para saber cómo se encontraba en Manchester y si habría facilidades para que pudiera llegar al Barça. Van de Beek se mostró encantado con la posibilidad porque, como reconoció, la situación en el United no era demasiado buena. A partir de ahí, esta opción fue trasladada a Xavi Hernández, que rechazó la posible incorporación del holandés asegurando que no necesita centrocampistas.

Un mensaje muy claro para los futbolistas que ocupan esa posición en el Barça y en los que tiene una confianza ciega. Tanto en los veteranos como Busquets y, también, De Jong, como en los más jóvenes como Nico, Gavi o Riqui Puig.