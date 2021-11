Samuel Umtiti lleva años pareciendo un ex jugador de fútbol. Sólo tiene 28 años, pero su valor de mercado ha bajado desde los 70 millones a sólo los 5 que tiene actualmente según la página especializada Transfermarkt, sirviendo casi exclusivamente para cubrir los entrenamientos. Sus dos primeras temporadas en el Barça alcanzó los 25 encuentros ligueros cada una de ellas, pero en los siguientes tres cursos sólo participó en 14, 13 y 13 partidos, mientras que en la presente temporada todavía no se ha vestido de corto en LaLiga.

El sueldo del central nacido en Camerún resulta prohibitivo para el Barça actual, pero todavía tiene contrato hasta 2023. En los últimos tiempos no ha recibido muchas ofertas, aunque todavía tiene cartel en la liga francesa o en otras menores, pero hasta el momento ninguna llegó a buen puerto. El jugador siempre ha creído en sus posibilidades, pero lo cierto es que compañeros como Piqué, Eric García, Araújo, Lenglet y hasta Mingueza le cierran el camino. En este contexto y tras no haber llegado a un acuerdo para darle salida en verano, el club va a volver a proponerle una rescisión de contrato en enero. ¿Cuál es el problema? Pues que el Barça no dispone de dinero para afrontar su rescisión de manera unilateral.