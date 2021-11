El futbolista del Real Madrid formado en las inferiores del Valencia CF, Isco Alarcón, maneja hasta dos ofertas de máximo nivel para salir de la entidad merengue el próximo mes de enero. Según ha publicado 'Don Balón' el Real Madrid tiene en su hoja de ruta la idea de deshacerse de jugadores que apenas están contando para Ancelotti en el próximo mercado invernal y uno de ellos es el futbolista de Arroyo de la Miel que pese a arrancar la temporada contando, vio truncada s continuidad por una inoportuna lesión y ahora no entra en la rotación del técnico italiano. Con contrato hasta junio de 2022, de su renovación no hay noticias y eso significa que o le traspasan ahora o no obtendrán nada de dinero por él.

Polémica en el Madrid: Isco le dice "NO" a Ancelotti Según la publicación anteriormente mencionado "tanto el AC Milan como la Juventus han monitorizado la situación del futbolista español, estando ambos dispuestos a abordar su fichaje durante el próximo mes de enero". El dinero que quiere ingresar el Real Madrid por vender a Isco La hipotética cifra de traspaso que pretendería ingresar el Real Madrid por un jugador al que en enero le restarán cinco meses de contrato y que entonces ya será libre para negociar con cualquier otro club, es de 10 millones de euros que faciliten las potenciales inversiones que se tengan que acometer el próximo verano.