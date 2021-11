El mundo del fútbol es tan cambiante que lo que ayer parecía imposible hoy puede no serlo. De igual modo que muchos culés sueñan con la posible vuelta de Leo Messi al FC Barcelona los hay madridistas que aspiran a volver a ver a Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

Y este sueño blanco podría hacerse realidad. La marcha de Ole Gunnar Solskjaer no alivia la situación de Cristiano Ronaldo, a quien muchos acusan de la mala dinámica de los 'red devils'.

La rajada de Paul Merson sobre Cristiano Ronaldo

Para el ex del Arsenal la decisión de contratar a Cristiano Ronaldo el pasado verano no fue buena. En unas declaraciones publicadas en Sky Sports, el exfutbolista fue claro sobre la vuelta del luso a la Premier.

"Estaba claro que tenían un plan para el equipo desde final de la pasada temporada, cuando fueron segundos. En verano consiguieron a Sancho y se veía todo claro, Sancho a una banda, Rashford a otra y delante Cavani, con Greenwood sumando también".

Culpan a Cristiano de la destitución de Solskjaer

El equipo de Old Trafford no tuvo bastante y sobre la bocina, el último día del mercado, decidió fichar a Cristiano Ronaldo, algo que Merson no entendió.

"Con él no mejoraron. El United quiere ser un equipo de contraataques y con Cristiano no puedes. Bruno Fernandes, el mejor de equipo apenas toca el balón ahora. Todo esto ha hecho que Solskjaer fracase" Paul Merson - Exfutbolista profesional

"El último día ficharon a Ronaldo y eso arruinó todo el trabajo. Con él no mejoraron. El United quiere ser un equipo de contraataques y con Cristiano no puedes. Bruno Fernandes, el mejor de equipo apenas toca el balón ahora. Todo esto ha hecho que Solskjaer fracase", expresó.

Cristiano Ronaldo no quiere seguir en el Manchester United

El equipo no está en una situación idílica en la tabla. De hecho está fuera de los puestos europeos y no querría estar en un equipo, por mucha leyenda que fuera, en el que no dispute la máxima competición continental.

El portugués, cinco veces ganador del Balón de Oro (que este año ganará su rival Leo Messi para volver a superarle) firmó en verano por el club inglés tras desvincularse de una Juventus en la que no terminó bien. Firmó dos temporadas con el equipo de Manchester si bien con una podría ser bastante.

The Sun especula con la posible vuelta al Real Madrid

El periódico inglés, de acuerdo a la situación que vive Cristiano en Manchester, habló de cinco posibles destinos de Cristiano Ronaldo en enero.

El Real Madrid aparecía entre ellos. Sería la vuelta del 'hijo pródigo' al Santiago Bernabéu a sus 36 años. Las relaciones entre Cristiano Ronaldo y los directivos del Real Madrid habrían mejorado según dicho rotativo y esto podría ser determinante.

Los equipos interesados en fichar a Cristiano Ronaldo

El luso, que todavía ostenta un valor de mercado de 45 millones de euros, ya suma 14 dianas este curso entre Premier League (9), Champions League (4) y Serie A (1), este último todavía con la Juventus.

Pues bien, su veteranía no sería un impedimento para que otro de sus ex, en este caso el Sporting de Portugal pujara por su regreso a Portugal. También el PSG, si acaba saliendo Mbappé, el Manchester City de Pep Guardiola o el Inter de Miami de la MLS estadounidense serían equipos interesados en el fichaje de Cristiano Ronaldo.