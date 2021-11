La historia de Sergio Ramos y el Real Madrid fue larga, llena de éxitos pero también con un capítulo oscuro de traición tras su salida del club en el que estuvo toda una vida. Finalmente la renovación del camero con el Madrid tras la negociación con Florentino Pérez terminó con una salida traumática para el jugador.

Ramos firmó finalmente con el PSG donde forma parte de una plantilla de ensueño después de la llegada sorprendente de Leo Messi. Sin embargo Ramos, que se perdió la Eurocopa, ha estado lesionado sin poder debutar hasta el pasado fin de semana.

De la salida de Ramos del Madrid no está aún todo contado. El defensa se encontró con un ‘Judas’ dentro del club. De hecho Benzema sí ha conseguido pactar una renovación para algo más de una temporada, mientras el principal motivo del desencuentro de Ramos con Florentino fue este.

No obstante quien no quiso a Ramos de nuevo en el vestuario fue Carlo Ancelotti. El actual entrenador del Santiago Bernabéu quiso evitarse problemas y pidió que no continuara el capitán. Mismo motivo por el cual el Madrid rechazó un regreso de Cristiano tras el ofrecimiento de Jorge Mendes durante el pasado mercado de verano.

Ancelotti quería una vestuario tranquilo y mantener el control del grupo sin egos.