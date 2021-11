El Barça quiere incorporar a algún delantero en el mercado de invierno y está centrando sus esfuerzos en el mercado de invierno. La semana pasada se conoció el viaje de Mateu Alemany, director de fútbol, y Ferran Reverter, CEO del club azulgrana, a Manchester para tantear algunas operaciones. El club negoció tanto con el City como el United. El objetivo principal del viaje fue estudiar la viabilidad del fichaje de Ferran Torres, delantero del City. El exdelantero del Valencia es el gran objetivo, pero no el único. Otro extremo del conjunto de Guardiola, Raheem Sterling, también gusta mucho a Xavi.

El Barça también preguntó al United por varios futbolistas, Martial y Cavani, que no son habitualmente titulares. Y en todas las operaciones, tanto con el City como el United, el club azulgrana sacó el nombre de Coutinho. El Barça está ofreciendo al brasileño, que ha perdido protagonismo desde la llegada de Xavi al banquillo del Barça. El brasileño marcó un gol de penalti al Villarreal en la última jornada, pero está siendo suplente.

Coutinho, además, es el jugador con la ficha más alta de la plantilla por delante incluso de Dembélé, otro de los futbolistas con mejor salario del primer equipo. La respuesta del United y el City, en relación a Coutinho, no ha sido de momento positiva. Los dos clubes prefieren la opción de no incluir jugadores y recibir dinero por un traspaso. El City está abierto a negociar por Ferran Torres pero no a cualquier precio.

En su día pagó 25 millones al Valencia y es consciente de que es un jugador muy joven (21 años) que además se está revalorizando en los últimos tiempos. El club inglés pide alrededor de 80 millones, una cifra que el Barça en ningún caso se plantea ni en el mercado de enero ni el próximo verano. El Barça está teniendo muchos problemas para marcar goles y busca en el mercado futbolistas que puedan tener un rendimiento inmediato.