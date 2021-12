El paso de Álvaro Medrán por el Valencia CF fue triste. No gozó de muchas ocasiones y las que tuvo no las supo aprovechar en ninguna de sus etapas antes y después de sus cesiones tanto al Alavés como al Rayo Vallecano. Tras desvincularse del club de Mestalla de manera definitiva, hizo las maletas para cruzar el charco y enrolarse en el Chicago Fire de la MLS en donde ha alcanzado su mejor nivel deportivo. Dos temporadas después y con contrato hasta el próximo 1 de enero, no son pocas las ofertas que le llegan al ex jugador valencianista.

Según el popular periodista italiano Fabrizio Romano, Medrán podría poner rumbo ahora a Arabia Saudí con la idea de convertirse en la nueva estrella de la liga y, de paso, llenarse los bolsillos de petrodólares. Por el momento son tres los clubes del país que aspiran a su contratación: Al-Faisaly, Al-Hazem y Al-Taawoun. Sólo tiene 27 años y tras su gran rendimiento en los EEUU tampoco sería de extrañar que algún club europeo preguntara por él... aunque con menor oferta económica, claro. Medrán se enzarza con un compañero para tirar un penalti y acaba fallando