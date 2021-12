Mucho movimiento el que hay en el Fútbol Club Barcelona durante las últimas semanas. Las entradas y las salidas son a la orden del día y aún hay varias piezas para terminar de definir el puzle. Una de ellas podría ser el regreso de Joan Vilà, que volvería al mando del fútbol base azulgrana.

Durante este domingo, SPORT informó de la salida de Albert Benaiges, dejando vacante su cargo como coordinador del fútbol base. Su marcha no implica el regreso de Joan Vilà, ya que no desarrollarían los mismos roles si no que su regreso sería como consecuencia después de una nueva remodelación en los responsables de la cantera azulgrana. Todo este proceso se está gestando durante las últimas semanas y la intención es que se lleve a cabo en inicios del próximo mes de enero.

El regreso de Joan Vilà sería vista con muy buenos ojos por Xavi Hernández, actual entrenador del primer equipo. Vilà y Xavi mantienen una excelente relación desde hace muchos años y se le considera como su ‘padre futbolístico’. Ambos trabajaron codo con codo durante las pasadas elecciones dentro de la candidatura de Víctor Font. El entrenador del primer equipo quiere rodearse de gente con la que ya ha coincidido en su etapa como jugador y Vilà entraría dentro de sus planes para ayudar a la reconstrucción del club azulgrana.

¿QUIÉN ES JOAN VILA EN EL BARCELONA?

Vilà fue quien ayudó a crecer a algunos de los mejores futbolistas forjados en La Masia, como Xavi Hernández o Carles Puyol. Pero además, junto a otros históricos como Paco Seirul•lo, diseñó el manual de estilo que marcaba las líneas que aplicar, en las diferentes facetas relacionadas con el fútbol, a todos los equipos del club para desarrollar una forma de jugar y un perfil de futbolistas adaptados a ese modelo. Su defensa del modelo futbolístico que llevó al Barça a vivir su etapa dorada en los últimos quince años, basado en el juego de posición y el manejo del balón como arma de defensa y ataque, chocó con las nuevas pautas que intentaba en 2018 implantar la dirección deportiva comandada por Pep Segura.