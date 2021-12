João Félix está contento por la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Champions League. Aunque dejando ese logro de lado lo cierto es que el portugués no está pasando por un buen momento en el club colchonero. En el partido contra el Porto el ‘7’ fue pitado por su pasado en el Benfica y además no disputó ni un solo minuto.

Lo cierto es que el atacante no está teniendo tanta participación como él esperaba. Y eso mismo ocurre con el club, que esperaba que el portugués fuera una de las actuales estrellas del equipo, ya que depositaron una gran cantidad de dinero por él y aún no han visto un espectacular rendimiento del delantero.

Pues al finalizar el partido, como los jugadores disponían de un día libre, en vez de volverse a Madrid como gran parte de la plantilla hizo, él decidió quedarse en Portugal a ver el partido de su hermano Hugo en la Youth League. Ya después de este encuentro el delantero internacional fue preguntado por su futuro en el Atlético y no dudó en dejar su futuro más que abierto. "Es bueno estar de vuelta, no he estado aquí desde que me fui. Aquí es donde empezó todo y es bueno ver a la afición, al campo, a la gente ... Es bueno volver a casa. Extraño mucho al Benfica", contestó.

Pues tal como adelantó As, João Félix desea salir del club y son varios los equipos que van detrás de él. Más concretamente son cuatro los que están dispuestos a apostar fuerte por el joven futbolista y todos son de la Premier League. Son el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Newcastle. Pues si alguno de estos equipos manda una buena oferta el Atlético no dudaría en vender al portugués y así se lo han trasladado a Jorge Mendes, su representante.

Pues el equipo que más interesado parece y al que se le ve dispuesto de hacer una gran oferta es al Newcastle, equipo recién comprado por un jeque y que quiere lograr que su equipo no descienda con grandes fichajes. Lo que el Atlético espera recibir es una cantidad que se aproxime a los 127,2 millones de euros que invirtió hace varias temporadas, cosa que parece difícil, pero no imposible, pues este equipo inglés viene cargado de mucho dinero y en la Premier están acostumbrados a pagar cifras millonarias por traspasos.