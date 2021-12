Se podría decir que Marco Asensio ha vuelto. Tras varias temporadas irregulares el atacante blanco está demostrado su valía a pesar de tener que competir con compañeros más que habilidosos. Es por eso que el centrocampista quiso conceder una entrevista en Movistar en la que además de analizar la situación del equipo merengue también habló sobre otros temas como su futuro.

"A veces es complicado, pero mi objetivo es claro. Un objetivo colectivo para que sea un buen año para todos. Estoy focalizado en mi trabajo y hacerlo lo mejor posible. Mi objetivo obviamente es ser importante, estar el máximo tiempo posible dentro del campo. Trabajo día a día para ello", explicó el mediocentro. "Con el paso de los partidos hemos ido teniendo todos muy buenas sensaciones. Estamos jugando y defendiendo muy bien. Estamos mejorando partido a partido. Tenemos que seguir así. Hay cosas que mejorar", añadió.

Sobre su futuro Asensio no se quiso mojar mucho, aunque bien es cierto que deja las puertas abiertas de una posible salida. Y es que al final lo que él desea es jugar y espera poder hacerlo en el Real Madrid, pero si finalmente en la capital española no cuenta con los minutos esperados este no dudará en pedir el traspaso. "Aún es pronto para hablar de eso. Como he dicho quiero estar dentro del campo, trabajar y tener continuidad. A partir de ahí ya veremos cómo van las cosas".

Y si algo ha impedido brillar a Asensio en el Madrid han sido las lesiones, que han estado todo el rato presentes en la carrera del jugador y le han hecho parar en más de una ocasión. "Ha sido un proceso duro y nuevo para mí. 11 meses parado y sin poder jugar. Tardaría tiempo en coger el nivel y lo sabía. Ahora estoy más cómodo. Soy fuerte física y mentalmente. Sabía que este momento iba a llegar. Con tiempo y paciencia todo iba a llegar. Estoy en un momento bueno y espero que siga así la cosa", contestó el atacante.