Se trata de uno de los mejores defensas del mundo y su inclusión entre los 30 finalistas al Balón de Oro es una prueba de ello. Capitán del Chelsea desde la marcha de Terry y líder absoluto de una defensa sea desde la zaga o del lateral derecho, César Azpilicueta (32 años), será libre de firmar con otro club en sólo tres semanas.

FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic de Bilbao y hasta Real Madrid están a la espera de saber qué ocurre con el internacional de cara a abordar su fichaje. Las oficinas del Chelsea parecen congeladas y es que tanto el navarro como Rüdiger y Christensen terminan contrato y todavía no han renovado con los londinenses. El danés tiene una oferta del club, pero son varias entidades europeas las que esperan que no renueve.

Por contra y según publica 'The Sun', en el vestuario no entienden cómo el Chelsea todavía no le ha presentado una oferta de renovación a Azpilicueta, uno de los mejores defensas de Europa en la última década.