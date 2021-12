El interés del Benfica por Samuel Umtiti no cesa. Después de haber intentado su contratación el pasado verano con una oferta cercana a los 10 millones de euros tal y como apuntaron algunos medios, el club lisboeta vuelve al ataque e intentará hacerse con los servicios del francés en la próxima ventana de traspasos.

El equipo de Jorge Jesus está clasificado para los octavos de final de la Champions League, en los que se verá las caras con el Ajax, y para tratar de alargar lo máximo posible en la máxima competición continental de clubs, necesitan reforzar una línea defensiva debilitada por la lesión de Lucas Veríssimo, baja desde noviembre por una rotura en el ligamento anterior de su rodilla. La veteranía de Jan Vertonghen (34) y Nicolás Otamendi (33) es un grado, pero también un hándicap por la alta exigencia de la competición.

Y aquí es donde entra en juego Umtiti, que ante Osasuna disputó los primeros minutos de la temporada en el partido que el Barça acabó empatando a 2 ante los rojillos. Bajo las órdenes de Ronald Koeman, el francés no contó con oportunidades, y con la llegada del egarense, no ha sido hasta su sexto partido al frente del equipo en el que ha tenido minutos.

Jugar Champions, una posibilidad que el Benfica le puede ofrecer

La voluntad del jugador siempre ha sido la de mantenerse en el Barça, pese a los firmes intentos de salida por parte del club azulgrana los últimos veranos, sin éxito. Umtiti apurará sus opciones en estos últimos partidos de 2021 para conocer si realmente entra en los planes de Xavi Hernández, o si la participación ante Osasuna fue un espejismo y opta por una salida. Uno de los motivos que frustraron en el pasado acuerdos de cesión para la salida del francés fueron que los equipos destinatarios no jugaban Champions, algo que el club lisboeta si que hará a partir de febrero.

Laporta fue contundente con los "altos contratos heredados"

El pasado 10 de diciembre, y tras la eliminación de la Champions, Joan Laporta lanzó un mensaje en su Twitter en el que afirmaba que "el problema estaba en unos contratos heredados muy altos de la plantilla del primer equipo que no nos da margen salarial". Pese a no dar nombres, no es ningún secreto que entre estos contratos se encuentra el de Umtiti, con un montante económico de unos 8 millones de euros y cuya vinculación termina en 2023. La urgente necesidad de refuerzos y el poco margen económico de maniobra hacen que el futuro del francés sea una de las carpetas a tratar en los próximos días.