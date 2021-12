Luis Nani, exjugador del Valencia CF, está buscando equipo tras tres años en el Orlando City de la MLS, equipo del que salió tras no renovar su contrato. El portugués llegó a Estados Unidos en busca de nuevos retos futbolísticos y en total logró 31 goles y 18 asistencias entre duelos de temporada regular, playoffs, el torneo MLS Is Back y US Open Cup.

Pues según informa Fabrizio Romano a sus 35 años Nani estaría en conversaciones con el Fluminense, equipo que estaría interesado en hacerse con los servicios del portugués. De momento tan solo están hablando y no hay acuerdo, pero en las próximas semanas se decidirá el futuro del portugués. “Todo lo bueno acaba. Después de tres temporadas increíbles, llenas de grandes momentos, nuevas amistades y éxitos deportivos, me iré de la ciudad de Orlando. Orlando es una ciudad a la que puedo llamar hogar, con gente fantástica y aficionados fantásticos, pero mi contrato ha terminado y el club tomó la decisión de no ampliarlo. Fue un honor capitanear al club en sus primeras apariciones en los playoffs y llegar a la final del torneo MLS Is Back. Nunca olvidaré cómo los fanáticos y la comunidad me apoyaron a mí y a mi familia desde el momento en que llegamos a Florida. Tendrán en mí un amigo y un fan para el futuro. Les deseo lo mejor”, comunicó Nani en su cuenta oficial de Twitter tras salir del conjunto estadounidense.