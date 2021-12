Diego Godín lo tiene claro. La leyenda de LaLiga quiere regresar a España a pesar de haber renovado su contrato con el Cagliari italiano. El defensor tiene intención de volver a la liga española y en el mercado de enero tiene una cláusula liberatoria que se lo podría permitir. Son varios los clubes tanto de España como de Italia los que están interesados en el central, y es que es un jugador que garantiza resultados y que a pesar de su edad siempre trabaja al máximo.

Como es obvio con el primer club con el que se vinculó fue con el Atlético de Madrid, pero lo cierto es que el club rojiblanco aun no ha hablado con el jugador, por lo que parece ser que no están interesados o al menos que no tienen prisa por su fichaje. A pesar de eso, Godín sabe que tiene opciones de regresar a España, pues hay otros equipos interesados en su fichaje.

Uno de los objetivos principales y una de las razones por las que quiere volver a LaLiga es el Mundial, ya que Uruguay aún no tiene garantizada su plaza y quiere ayudar a su país a conseguirla. Es por eso que el central quiere estar al máximo nivel y cree que en España es el mejor lugar para demostrar su valía, pues es donde brillo hace años con el Atlético de Madrid.