El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha asegurado en 'Bild' que Erling Haaland es un objetivo del Real Madrid, si bien falta por ver hasta qué punto es real o es solo una maniobra para encarecer el precio del jugador en la presumible subasta que se llevará a cabo por él en breve: "Lo único que sé es una garantía de que el Real Madrid está muy interesado en él. Podría nombrar a otros 25 equipos ahora, pero lo sé con certeza".

Pese a reconocer abiertamente el interés, Watzke no descarta tampoco que el jugador siga de momento en su club: "También puede ser que se quede. Hace unos días tuve una muy buena conversación con Mino Raiola. Las conversaciones son siempre bastante amistosas, y esa llamada lo fue. Sin duda, tendremos otra reunión en las próximas semanas".

Recientemente el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró contundente con las opciones de que Erling Haaland fiche por el FC Barcelona, máximo rival merengue, el próximo verano: "No creo que pueda venir el próximo verano. Porque los números económicos del FC Barcelona son públicos. Y el control económico de la LaLiga también es público. Se tendrían que dar muchas circunstancias para que puedan fichar a Haaland. El Barcelona está en una regla de 1x4 y Haaland en manos de Raiola. Un Raiola que no vende chcuches; este vende bastante caro. Me preguntas si veo posibilidades, te respondo que no. Es imposible que la masa salarial del Barça le puede dar para fichar a ese jugador".

Sin embargo Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, da la sensación de estar utilizando su relación personal con Mino Raiola ya sea para mantener encendida la ilusión de un fichaje que ahora sería inviable para los blaugrana, puesto que se reúne y habla con él con relativa frecuencia.