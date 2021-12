Una de las salidas que quería Xavi Hernández en la plantilla del FC Barcelona está cerca de producirse. El entrenador azulgrana ve colmado uno de sus deseos, mientras el club trabaja en hacer espacio para las incorporaciones de Dani Alves y de Ferran Torres.

Según informa Esport 3, el FC Barcelona ha conseguido sacar del equipo a Luuk de Jong. El equipo catalán ha llegado a un acuerdo con el Sevilla FC para que su cesión se rompa. A su vez el conjunto de Monchi y Lopetegui consiguen que acabe la temporada a préstamo en el Cádiz.

Es cierto que según esta información todavía falta que De Jong acepte la operación, pero el delantero no está entre los elegidos por Xavi. La solución pasa porque salga en este mercado de invierno.

Hasta ahora y, al parecer, el Cádiz es la única oferta en firme que tiene el jugador neerlandés, que llegó este verano por petición expresa del anterior entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, destituido meses después.

El Sevilla de Monchi también quiere reforzarse

La actividad el Sevilla en los despachos semanas antes del inicio del mercado de fichajes está siendo frenética. No solo por los intereses y rumores que surgen alrededor del conjunto hispalense, sino por la intención de Monchi de reforzar el equipo. El último nombre que ha sido relacionado con el Sevilla es el de Anthony Martial. No obstante aunque el delantero del Manchester United no cuenta para su nuevo técnico, Ralf Rangnick, su elevada ficha supone un impedimento para el cuadro de Nervión.

Un problema menos para Xavi

Desde la perspectiva azulgrana este traspaso es un primer paso para contentar a Xavi Hernández. El nuevo entrenador tiene las ideas muy claras de lo que quiere en su plantilla y por eso desde hace semanas el club trabaja en incorporaciones como la de Ferran Torres, además del regreso de Dani Alves al Camp Nou.

No obstante en la lista de deberes azulgrana todavía hay muchos jugadores con papeletas para salir como los casos de Coutinho, Umtiti y Sergiño Dest. Este último podría encontrar acomodo en el Chelsea, eso sí, hablándose de una cifra multimillonaria para hacerse con sus servicios los de Londres.