La más que probable salida de Kylian Mbappé del PSG con dirección al Real Madrid el próximo verano hace que el club parisino empiece a pensar en posibles recambios para su estrella. No son pocas las opciones existentes, pero uno de los últimos nombres que ha sondeado el conjunto francés es el de Joao Félix. El joven atacante portugués no está contento con su rol en el Atlético de Madrid, y es del agrado de un Mauricio Pochettino, que habría pedido su fichaje en caso de que se produzca la salida de Mbappé. El PSG no estaría solo en la 'batalla' por el futbolista portugués, ya que Manchester City y Juventus también están atentos a su situación.