¡Comienza el efecto dominó en Can Barça! Sí, el club ha anunciado la renovación de Samuel Umtiti hasta 2026, pero el trasfondo de la operación ideada por Mateu Alemany tiene mucha más tela que la continuidad (o no) del defensa en el club.

El central, que lleva desde el inicio de la temporada en la rampa de salida de la entidad (no contaba para Koeman ni lo hace para Xavi) ha decidido echar un cable al club y firmar una ampliación de contrato a la baja.

De esta forma, el jugador y la dirección deportiva han firmado tal y como adelanta SPORT una reducción del sueldo que iba a percibir en el año y medio que le quedaba de contrato con la que se podrá afrontar la inscripción de Ferran Torres. En realidad, la operación se debe a una renovación estratégica de la entidad para liberar masa salarial y poder inscribir a su nuevo refuerzo.

¿Y ahora qué pasa con Umtiti?

Al central se le lleva tiempo buscando un destino y realmente solo había llegado una oferta y procedente de Turquía. No satisfizo al zaguero, que si no se marchaba a un equipo 'top' europeo que pelee por títulos nacionales e incluso internacionales no se movía de Can Barça.

Pues ahora el club ha cambiado de parecer con Umtiti: se queda y se queda con una intención clara. Luchar por un puesto a las órdenes de Xavi Hernández.

El club ha prometido al jugador que, tras aceptar la rebaja salarial y cerrar su renovación, no le forzarán a salir este mercado de fichajes. El ex del Lyon era una de las piezas claves en el mercado de fichajes como también lo era Coutinho, que ya es historia por firmar con el Newcastle, por sus altas fichas.

Sacarlos del club o bien acordar una renovación a la baja disminuyendo su salario permitiría -como así ha ocurrido- al club hacerse hueco en el límite salarial. El caso de Dembélé, que de momento se ha negado a renovar a la baja, era idéntico.