Riqui Puig no tiene mucho futuro en el FC Barcelona. Su rendimiento está siendo menor del que prometía años atrás y sus participaciones no están llamando la atención de un Xavi que cuenta con demasiados centrocampistas tanto o más jóvenes que él, como son los Gavi, Pedri o Nico, entre otros. Oportunidades está teniendo, pero todo apunta a que irán a menos tras la recuperación de la larga lesión del canario, por lo que en el club no harían ascos a una salida.

Según el diario 'As', el Getafe de Quique ha preguntado por Riqui Puig con la intención de reclutarle este mismo mes de enero para tratar de aglutinar talento en el centro del campo que ya cuenta con jugadores como Arambarri, Maksimovic, Florentino, Carles Aleñá y el recién llegado Gonzalo Villar. Sin duda, se trata de la zona del campo más poderosa del equipo azulón. Con contrato hasta 2023 Riqui tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y en su cabeza sigue muy presente la intención de asentarse en la primera plantilla de Xavi Hernández. A sus 22 años, esta temporada ha participado en 12 partidos entre LaLiga, Champions y Copa del Rey, si bien sólo ha llegado a sumar 355 minutos. Como ya ocurriera con Aleñá, en el Getafe podría contar con muchos más minutos de calidad, pero la pelota está en su tejado.