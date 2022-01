Con los rescoldos todavía humeantes de los dos mensajes de Xavi Hernández y Mateu Alemany a Dembélé, así como de su exclusión de la lista de convocados para el partido de Copa del Rey ante el Athletic Club en el que el FC Barcelona cayó eliminado, el Barcelona ya trabaja para intentar que salga el francés y tiene alternativas.

El FC Barcelona está harto de Dembélé y las palabras de Xavi Hernández cuando fue consultado sobre la situación del jugador en la rueda de prensa previa al partido en Bilbao fueron demoledoras. Después de espetar un "debe pensar más en el equipo", Xavi ha tirado con bala: "Yo también me hago esta pregunta, pero hay que hacérsela a él... Yo no quiero faltar al respeto a nadie, pero el mensaje es claro. No nos queda otra, o renueva o se le busca una salida ya". Luego llegó el mensaje de Mateu Alemany y más tarde la respuesta de Dembélé en la que decía que estaba "plenamente identificado" con el proyecto deportivo del Barcelona.

Busca la prima por ser agente libre

Da la sensación de que el club ya intuía su salida y que sabe que Dembélé no aceptará entrar en ninguna operación de venta que podría rebajar su ansiada prima de fichaje al ir libre, por lo que también ha buscado algún club puente para que el francés pueda salir cedido hasta el mes de junio y así, al menos ahorrarse su ficha.

Según publica 'Sport' hay al menos dos equipos que están en disposición de quedárselo a préstamo para que juegue seis meses y luego vaya dónde decida, para ser sus equipos a corto plazo, ya que el futbolista quiere jugar y tras lo visto en Copa muy probablemente, si no sale, se quedaría en la grada. Una de esas opciones para salir cedido, medida con la que el Barça se ahorraría al menos su ficha de medio año antes de que se vaya libre este verano, está en la Bundesliga.