Este verano Juan Mata puede poner punto y final a su etapa en Old Trafford. El futbolista burgalés finaliza su contrato con el Manchester United y es posible que no continúe en la plantilla. Mata no ha tenido oportunidades ni con Ole Gunnar Solskjaer, ni con Ralf Ragnick hasta la fecha. A sus 33 años puede ser un buen momento para volver a España.

Según apunta el periodista especializado en el ‘mercato’, Nicolò Schira al final de la temporada Mata se convertirá en agente libre. Una condición que hará que muchos equipos europeos centren sus ojos en el genial mediapunta español. Hasta ahora Mata solo ha podido participar en cuatro partidos con el United para un total de 171 minutos, ninguno de ellos en Premier League. Florentino está muy decepcionado con Ancelotti y ya tiene sustituto El pasado mercado de enero se especuló con equipos de LaLiga. En concreto la Real Sociedad y el Real Betis, dos clubes que aspiran a meterse de nuevo en competiciones europeas para el próximo curso. En el caso de la Real Sociedad hace ya dos temporadas consiguieron repatriar a David Silva, otro ex valencianista que puso punto y final a su etapa en la Premier League para regresar a España. La experiencia de Mata como campeón del Mundo, de Europa y de la Champions League está asegurada para cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios. El burgalés ha disputado 271 partidos de Premier League desde que llegara en 2011 al Chelsea y en concreto con el United, 277 entre todas las competiciones.