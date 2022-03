El Atlético de Madrid no está en su mejor momento a pesar de que en las últimas semanas ha logrado encadenar tres victorias ligueras. Frente a Getafe remontó un duelo en el que los los de Quique fueron mejores, ante Osasuna golearon a pesar de que no fueron superiores y al Celta le vencieron con justicia. Algo está cambiando en los de Simeone, especialmente entre algunos jugadores con los que no contaba tanto.

Lo cierto es que, sin ir más lejos, en el mes de diciembre perdieron los tres partidos ligueros que disputaron, generando un ambiente contrario al técnico y jugadores. Ahora, en cualquier caso, tendrá que luchar para volver a ocupar los puestos de Champions tras la remontada del FC Barcelona una vez que Laporta-Alemany le trajeron numerosos refuerzos de gran nivel. El Atlético ya tiene claro al sucesor de Simeone Volviendo al mes de diciembre, no fueron pocos los representantes que acudieron a las oficinas del Wanda para ofrecer a sus entrenadores, tal y como informó Matías Prats en Radio Marca: "Cuando el Atlético perdió cuatro partidos seguidos en diciembre, pasaba una cosa. No paraban de llegar agentes a los despachos del club a ofrecer entrenadores. Eso desestabilizaba. Simeone se irá cuando quiera, pero él está muy vivo", afirmó el periodista.